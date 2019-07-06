ملخص لحالة الطقس في ليبيا ليوم “السبت”

بنغازي 06 يوليو 2019 (وال) – تميل درجات الحرارة للارتفاع على مناطق الشمال وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب .

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

طقس مشمس والرياح متغيرة الاتجاة إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32 -36) درجة مئوية تصل في الدواخل (39) درجة مئوية .

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح مابين (31 – 34) درجة مئوية اما على الدواخل تصل (38) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

طقس مشمس والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 38 – 44) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير:

طقس مشمس والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 40 – 43) درجة مئوية. (وال – بنغازي) رع / هــ ع

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