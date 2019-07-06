المتوسط:

أعلنت إدارة المختبرات ومصارف الدم بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالوزارة عن إقامة ورشة عمل حول برنامج تطوير وتحسين العمل بالمختبرات الطبية و بمشاركة مستشفي المرج التخصصي لعلاج مرضي السكري والغدد الصماء .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب بشان استمرار التدريب الطبي بمختلف التخصصات الطبية وتعزيز قدرة الكوادر الفنية بالقطاع الصحي الليبي، بهدف تطوير جودة العمل بجميع أقسام المختبرات الطبية بالنطاق الجغرافي من ادارة الخدمات الصحية ببلدية الساحل شرقآ وصولا لإدارة الخدمات الصحية ببلدية توكرة والابيار وكما تستهدف الدورة العاملين بمجال المختبرات بادارة الخدمات الصحية ببلدية جردس العبيد و تستمر الدورة لمدة (6)أيام وذلك ابتداء من يوم 6/يوليو /2019 وحتي تاريخ 11/يوليو / 2019 .

وتستهدف الدورة والتي سوف تنطلق صباح يوم السبت بمقر قاعة مركز المعاقين المرج رؤساء الأقسام وأخصائيين المختبرات في المستشفيات والمراكز التخصصية والخدمات الصحية بالنطاق الجغرافي .

The post “صحة المؤقتة” تحدد موعد ورشة برنامج تطوير المختبرات الطبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية