حفتر: لا يمكن أن تقوم دولة بعاصمة تحكمها مليشيات ويختبئ فيها إرهابيون

قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إن طرابلس عاصمة كل الليبيين، وتضم المؤسسات الأساسية في الدولة، ولا يمكن أن تقوم دولة بعاصمة تحكمها مليشيات تملك أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وتختبئ بين أحيائها قيادات وخلايا إرهابية.

وأضاف المشير حفتر في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ أن خيار السلم ما زال مطروحا أمام هذه الميليشيات بتسليم أسلحتها قبل فوات الأوان .

وأشار القائد العام إلى أن القوات المسلحة تدرك جيدا طبيعة الوضع في طرابلس من جميع النواحي، وأن لديها معرفة بتمركزات المجموعات الإرهابية والمليشيات بما فيها قياداتها وتحركاتها واتصالاتها ومخازن الذخيرة ووسائل دعمها وإمكانياتها القتالية، موضحا أن القوى الإرهابية بمختلف انتماءاتها والمجموعات المسلحة لم تنشأ بين عشية وضحاها ليتم القضاء عليها في ساعات، بل استغرقت سنوات في تكوين نفسها وبسط نفوذها وإحكام قبضتها على العاصمة.

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