“الخرطوش”: صد هجوم إرهابي على مرزق

خاص المتوسط/ حنان منير:

أعلن منذر الخرطوش المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة، أن اشتباكات وقعت بمدينة مرزوق بعد دخول قوة من المسلحين التابعين لإحدى الميليشيات الخارجة عن القانون.

وأوضح الخرطوش، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن المليشيات الإرهابية شنت هجوما على مدينة مرزق، مدعومة بعناصر وسيارات من المرتزقة التشاديين، في وقت مبكر من اليوم السبت في محاولة للدخول إلى المدينة.

وأضاف المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة أن زعيم إحدى ميليشيات التبو يدعى ”أبوبكر السوقي“ دخل المدينة برفقة العشرات من المسلحين والآليات، مؤكدا أن قوات الأمن والأهالي تصدوا للقوة، مضيفًا أن قوات الجيش تحركت إلى المنطقة لمساندة الأمن والأهالي في التصدي للاعتداء.

ولفت إلى أن الأوضاع في مدينة مرزق الآن جيدة، وبدأ الهدوء يعود للمدينة بعد تدخل أهالي المنطقة.

الجدير بالذكر أن أبوبكر السوقي ورد اسمه في تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية لمكافحة الجريمة والذي صدر العام 2017م برفقة كلٍ من أدامو تشيكي التباوي، وشريف أبردين التارقي، بأنهم هم المسؤولون مسؤولية تامة عن استقبال الأفارقة القادمين من النيجر عبر الصحراء، ويتقاضون رسومًا كبيرة مقابل السماح لهم بعبور الصحراء الليبية نحو الشمال.

