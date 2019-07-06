المتوسط:
اختتمت مساء اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر يوليو الدورة التدريبية المتقدمة للرفع من القدرة المؤسسية و التعليمية للمعهد العالي للقضاء و التي استمرت أشغالها على مدى أيام الأسبوع بمدينة لاهاي بالمملكة الهولندية و التي تركزت على طرق التدريس و التدريب الحديثة و التفاعلية لضمان أفضل النتائج المرجوة من تأهيل الراغبين في الالتحاق بالعمل في الهيئات القضائية المختلفة حيث تعرف المشاركون الى التطورات الحديثة في التعليم و التدريب وفقا لمبادي التعليم الجيد في مؤسسات التعليم العالي كما تعرف المشاركون على إطار المحتوى التعليمي التكنولوجي التربوي TPAC و الذي يشير الى الإدماج الفعال للتكنولوجيا في تدريس محتوى أو موضوع معين و يتطلب فهم ومعالجة العلاقات بين هذه المكونات الثلاثة: الأدوات التكنولوجية، و طرق التدريس، والمحتوى التعليمي.
كما شمل برنامج الدورة أيضا التعرف على التجربة الهولندية في التعامل مع تحديات الجريمة الالكترونية و الجرائم المنظمة و لاسيما جرائم تهريب و الاتجار بالبشر حيث أدى المشاركون زيارة الى الفريق الوطني لمكافحة تهريب البشر الهولندي و المشكل من الوزارات و الجهات المعنية بهذا الموضوع.
تجدر الإشارة الى أن هذه الدورة ستليها دورة لاحقة في تونس نهاية العام الحالي للوقوف على مدى نجاح الفريق المشارك في تطبيق الأساليب و المهارات التي تم اكتسابها خلال هذه الدورة في الواقع العملي كما ستشمل الدورة اللاحقة التعريف بأسس تطوير المناهج التعليمية و المحتوى التعليمي المقدم في المعهد العالي للقضاء.
The post اختتام الدورة التدريبية الخاصة برفع القدرة المؤسسية للمعهد العالي للقضاء بهولندا appeared first on صحيفة المتوسط.
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