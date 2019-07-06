مجموعة “أبوبكر السوقي” التابع للرئاسي تحاول القبض على بعض الشخصيات في مرزق وأهالي المدينة يمنعونهم من الدخول

مرزق-العنوان

قال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن الوضع جيد في مرزق، مرجعا الهدوء إلى تدخل أهالي المنطقة ومنع مجموعة أبوبكر السوقي الذي كلفه الرئاسي في وقت سابق بحماية حقل الفيل النفطي من دخول المدينة.

وأوضح الخرطوش في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للواء 73 مشاة أن السوقي حاول الدخول إلى حي بند لواح في محاولة منه القبض على شخصيات داخل المنطقة.

وأوضح البيان أنه لا خوف على مدن الجنوب حيث يوجد بها رجال لهم في التضحيات قوائم شرف وعز لا تخفى على أحد.

وقال البيان أن أبوبكر السوقي التباوي كان مكلف بحماية حقل الفيل النفطي من قبل حكومة الوفاق وعند دخول القوات المسلحة للجنوب الليبي كان من الشخصيات المطلوبة التي فرت باتجاه مدينة أوباري.

وأوضح البيان أن السوقي كان متواجد منذ فترة بالقرب من الزنتان وكان له لقاء مع أسامة الجويلي الذي بدوره قام بتسليحه ومنحه عدد آليات لإثارة المشاكل والمناوشات في عدة مناطق، وقبل تحرك السوقي للزنتان كان متواجد مع علي كنه في أوباري لعدة أيام.

وأشار البيان إلى أن سلاح الجو الليبي قام ليلة أمس باستهداف رتل في منطقة القيرة كان متجه إلى براك الشاطئ.

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