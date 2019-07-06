أكثر من “700” عملية قسطرة بطبرق الطبي في عام 2019

طبرق 06 يوليو 2019 (وال)- نجح فريق طبي بغرفة عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي، في إجراء أكثر من “700” عملية قسطرة قلبية، مابين التشخيصية والعلاجية من بداية العام إلى شهر يوليو الحالي.

وقال رئيس قسم القسطرة القلبية الدكتور عادل سعيد – لمكتب الإعلامي بالمركز – إن العمليات أجريت بإشراف استشاري أمراض القلب الدكتور عبد الهادي الكاديكي، والدكتور إدريس البشاري، والدكتور خالد اللافي، لعدد من المرضى من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأضاف الدكتور عادل سعيد أن المرضى الذين أجريت لهم العمليات هم من مدن : طبرق، درنة، أجدابيا، بنغازي، البيضاء، سرت، شحات، أمساعد، المرج، جغبوب، طرابلس، زليتن، سبها، مصراتة، بالإضافة لعدد من جنسيات عربية وأجنبية.

وأشار الدكتور عادل سعيد إلى أن العمليات كانت بمشاركة أطباء القسم هم: الدكتور أحمد سحنون، وبمشاركة ممرضين وفنيي غرفة عمليات القسطرة القلبية بالمركز، ويعملون حتى لساعات متأخرة من الليل، من أجل توفير خدمة طبية متميزة للمواطن.

وأوضح الدكتور عادل سعيد أن مدير إدارة مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالى، يسعى جاهدًا في استمرار استضافة الزّوار الاستشاريين في أمراض القلب، لغرض إجراء هذه العمليات، التي تستلزم جهدًا ماليًا وجسديًا من قبل المواطن الليبي في إجرائها خارج البلاد، من أجل تخفيف على كاهل المواطن.

وذكر الدكتور عادل سعيد أن القسم سيشرع خلال الفترات القادمة، في إجراء عمليات قلب أخرى، مثل: تركيب البطارية للقلب، وعمليات توسيع الصمامات للقلب.

والجدير بالذكر، إن مركز طبرق الطبي شهد خلال الفترة القليلة الماضية، افتتاح عدة أقسام : الأورام، وجراحة الصدر، والقسطرة القلبية، كما شهد المركز زيارات لأطباء استشارييّن في مختلف التخصّصات الطبية، لإجراء عمليات دقيقة ومعقّدة، وذلك تطبيقًا لبرنامج توطين العلاج في الداخل. (وال- طبرق) ر ت

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