في طرابلس..إزالة قذيفة مدفعية وصاروخ جراد من داخل منطقة طريق المطار

قــــام أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بإزالة قذيفة مدفعية وصاروخ جراد من داخل منطقة طريق المطار في العاصمة طرابلس.

وأوضحت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن القذيفة كانت شديدة الانفجار وتهدد حياة المواطنين في الأحياء السكنية

وحذرت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات من الاقتراب من أي جسم غريب ودعت إلى الإبلاغ عنه عبر الأرقام التالية:

021-4775557

021-4773802

021-4779906

