إجراء أكثر من 700 عملية قسطرة بطبرق الطبي خلال 2019

نجح فريق طبي بغرفة عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي، في إجراء أكثر من “700” عملية قسطرة قلبية، مابين التشخيصية والعلاجية من بداية العام إلى شهر يوليو الحالي.

وقال رئيس قسم القسطرة القلبية الدكتور عادل سعيد – لمكتب الإعلامي بالمركز – إن العمليات أجريت بإشراف استشاري أمراض القلب الدكتور عبد الهادي الكاديكي، والدكتور إدريس البشاري، والدكتور خالد اللافي، لعدد من المرضى من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأضاف الدكتور عادل سعيد أن المرضى الذين أجريت لهم العمليات هم من مدن : طبرق، درنة، أجدابيا، بنغازي، البيضاء، سرت، شحات، أمساعد، المرج، جغبوب، طرابلس، زليتن، سبها، مصراتة، بالإضافة لعدد من جنسيات عربية وأجنبية.

وأشار الدكتور عادل سعيد إلى أن العمليات كانت بمشاركة أطباء القسم هم: الدكتور أحمد سحنون، وبمشاركة ممرضين وفنيي غرفة عمليات القسطرة القلبية بالمركز، ويعملون حتى لساعات متأخرة من الليل، من أجل توفير خدمة طبية متميزة للمواطن.

