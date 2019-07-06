اللواء 73: عودة الهدوء إلى مدينة مرزق

أكد المكتب الإعلامي للواء ثلاثة وسبعين عودة الهدوء إلى مدينة مرزق بعد أن حاولت مليشيات يقودها أبو بكر السوقي شن هجوم على المدينة، مدعومة بعناصر وسيارات من المرتزقة التشاديين، في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقال المسؤول الإعلامي في اللواء ثلاثة وسبعين مشاة المنذر الخرطوش إن السوقي دخل المدينة برفقة العشرات من المسلحين والآليات، وإن قوات الأمن والأهالي تصدوا للقوة، مشيرا إلى أن قوات الجيش تحركت إلى المنطقة لمساندة الأمن والأهالي في التصدي للاعتداء.

يشار إلى أن أبو بكر السوقي التباوي كان مكلفا بحماية حقل الفيل النفطي من قبل حكومة الوفاق، وعند دخول القوات المسلحة للجنوب كان من الشخصيات المطلوبة التي هربت باتجاه أوباري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا