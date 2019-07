رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية يطالب مجلس الأمن بعدم الكيل بمكيالين

خاص المتوسط/ حنان منير:

طالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري المجتمع الدولي بتطبيق قرار مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن القادمة للموانئ الليبية، وعدم الكيل بمكيالين.

وتساءل الجراري، في تصريح خاص لـ” المتوسط” ” لماذا طبق قرار الحظر على السفينة الإيرانية المحملة بالنفط في جبل طارق ولم يطبق على السفن القادمة من تركيا، التي تدعم المنظمات الإرهابية وتزودهم بالسلاح والطائرات المسيرة، لقتل أبناء الشعب، الليبي رغم صدور قرار من مجلس الأمن”.

