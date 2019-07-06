القائد العام المشير خليفة حفتر: الجيش هدفه استعادة العاصمة طرابلس وليس للسيطرة على النفط

الرجمة 06 يوليو 2019 (وال)- قال سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، إن هدف القوات المسلحة هو استعادة العاصمة طرابلس وليس للسيطرة على النفط.

وأضاف المشير خليفة حفتر – في حوار خاص مع وكالة “بلومبرغ” الأميركية – أن الهدف من عملية “طوفان الكرامة” هو تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الجيش الوطني لا يُمكن أن يكون تاجرًا للنفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية.

وأوضح المشير خليفة حفتر أن بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، وأن من مسؤولية الجيش الوطني حماية المنشآت النفطية في ليبيا.

وشدّد المشير خليفة حفتر على سعي الجيش الوطني للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات المسلحة والإرهابية من عائدات بيع النفط. (وال- الرجمة) ر ت

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