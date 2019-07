“عمل الوفاق” تبحث أزمة التحديات المالية التي تواجه الوزارة

المتوسط:

ناقش وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين مع موظفي القسم المالي بالوزارة التحديات المالية التي تواجهها الوزارة لتنفيذ برامجها. وأعرب الوزير عن ارتياحه للمجهودات المبذولة في سبيل مساعدة موظفي الوزارة النازحين، كما تم مناقشة مخصصات البند الثاني من الميزانية . الاجتماع الذي عقد الخميس بمقر الوزارة حضره المستشار المالي للوزارة اكرم التركي والمراقب المالي محمد صولة ومدير ادارة الشؤون المالية والإدارية جمعة المشيرم وعدد من موظفي القسم المالي .

