المتوسط:

تسلم مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقًا) جهاز تصوير مقطعي CT SCAN 128 SLICE من إنتاج شركة فيليبس الألمانية مزود بتقنيات تصوير متطورة تستخدم لأول مرة في ليبيا .

وسيعمل الجهاز داخل قسم الأشعة التشخيصية بالمستشفى على إجراء فحص مقطعي للقلب والشرايين والدماغ والعمود الفقري والأورام.

كما يحوي الجهاز تطبيقات خاصة بتصوير الصدر والبطن والحوض للأطفال والكبار وقياس كثافة العظام بدقة عالية.

يشار إلى أن وزارة الصحة جهزت مستشفى الهضبة العام بوحدة مناظير متكاملة للجهاز الهضمي (منظار تشخيصي بالموجات فوق الصوتية ومنظار القنوات الصفراوية وعدد 2 منظار علوي و عدد 2 منظار سفلي) وجهاز غسيل وتعقيم أجهزة المناظير وعدد 6 أجهزة مراقبة وظائف خاص بالعمليات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة الوزارة التي أعلن عنها وكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى” الهادفة لتعزيز الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام ودعم المستشفيات العامة والتخصصية.

The post “صحة الوفاق”: وصول أجهزة طبية حديثة لمستشفى الهضبة العام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية