وليامز تلتقي عميد بلدية البيضاء وتؤكد التزام البعثة بالدعم التنموي والإغاثي

أكدت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، خلال لقائها في البيضاء أمس عميد بلدية البيضاء، وأعضاء المجلس البلدي، أكدت التزام البعثة بدعم كافة الليبيين عبر الجهود المتواصلة لتوحيد المؤسسات الوطنية، إضافة إلى الدعم التنموي والإغاثي، رغم التعقيدات التي فرضتها المستجدات الراهنة.

من جانبه طالب عميد بلدية البيضاء البعثة الأممية والمجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لإيجاد حلول متكاملة للأزمة الليبية، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية، والإسراع في تخصيص الموارد اللازمة للبلديات، لتتمكن من القيام بواجباتها الخدمية.

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