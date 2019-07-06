الرقابة الإدارية بالنواب تجتمع بلجنة أعمال بنغازي ووزارة الداخلية

طبرق-العنوان

عقد رئيس هيأة الرقابة الإدارية بمجلس النواب عبدالسلام الحاسي، مطلع شهر يوليو الجاري، اجتماعا بلجنة أعمال بنغازي ووزارة الداخلية، لتقييم ومراجعة أعمالها.

وبحسب الصفحة الرسمية للهيأة على “فيسبوك” شدد رئيس الهيأة على ضرورة أن تقوم اللجنة بمتابعة مصروفات لجنة أعمال بنغازي، من حيث مصدر التمويل وطرق التصرف في المبالغ المخصصة.

وأكد رئيس الهيأة أن الحكومة المؤقتة خصصت حوالي مليار وسبعمائة ألف دينار للجنة أعمال بنغازي ويجب معرفة طريقة تمويل هذا المبلغ، وهل قام المصرف المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية عند تمويل وصرف هذا المبلغ والذي خصص بموجب قرار من مجلس الوزراء.

كما أكد رئيس الهيأة على مراجعة الطرق التي أتبعت لصرف تلك الأموال وطريقة تنفيذها من خلال لجنة العطاءات ووفق لائحة العقود الإدارية، والتأكد من أن الشركات التي كلفت بتنفيذ مشاريع تم تكليفها وفق الإجراءات القانونية وأن جميع الشركات تحصلت على فرصة للتقدم لتنفيذ المشاريع أم لا.

وأكد رئيس الهيأة على ضرورة متابعة جميع المشاريع التي تم تنفيذها أو أنها قيد التنفيذ من صرف صحي وصيانة المباني وإزالة الركام والقمامة والطرق والإنشاءات، وكيفية توزيع المبالغ على النازحين.

وأوضح رئيس الهيأة بأنه بالرغم من صرف أموال كبيرة لمعالجة مشاكل مدينة بنغازي إلا أن معظم المشاكل مازالت قائمة، لذلك من الضروري الخروج بنتائج دقيقة ومهمة لمحاسبة المقصرين في حال ثبوت أي تقصير أو تجاوز.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج عمل اللجنة المكلفة بمتابعة وزارة الداخلية من حيث المصروفات على الإعاشة وتوفير التجهيزات ووسائل النقل للوزارة.

وأكد أعضاء اللجنة بأنهم يقومون بمتابعة وزارة الداخلية وهناك إجراءات تم طلبها وبعد موافاتنا بها سيتم التدقيق ومراجعة تلك الإجراءات التي تم على ضوئها صرف المبالغ المخصصة للوزارة.

وشدد رئيس الهيأة على ضرورة متابعة جميع الاجراءات من ناحية طرق تخصيص تلك المبالغ وطريقة صرفها، وكيفية تكليف الشركات.

ونوه رئيس الهيأة بأن التقارير التي يتم تقديمها توضح بأن الجهات التي يتم متابعتها من رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والمجلس البلدي بنغازي تتعاون مع اللجان المشكلة من الهيأة من ناحية توفير ما يتم طلبه منها من إجراءات ومستندات.

يُشار إلى أن رئيس الهيأة قام بإصدار قرارين بتكليف لجان من الهيأة لمراجعة وتقييم لجنة أعمال بنغازي ووزارة الداخلية.

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