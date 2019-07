المتوسط:

تقام ورشـة عـمل لـعرض ومـناقشة مـقترح مـشروع لائـحة الـسلامة، والـتى سـتقام يـوم غـد الأحـد الـموافق 7 يـوليو 2019م, عـلى تـمام الـساعة 9 صـباحاً بـفندق الـودان بـطرابلس، تـحت شـعار (الـسلامة والـصحة الـمهنية أولاً).

ويشارك في هذا هـيئة الـسلامة الـوطنية مـع وزارة الـعمل والـتأهيل بـحكومة الـوفاق الـوطنى.

