تفقد الدكتور فرج عبد الله الجالى رئيس لجنة العلاج المركزية بمركز طبرق الطبي تفقد مركز أيادي المستقبل للأورام بجمهورية مصر العربية

وعقد خلال زيارته إجتماعًا مع البروفسور ” عاصم رستم ” مدير عام مركز أيادي المستقبل لعلاج الأورام وذلك للتنسيق في حالات المسح الذري والعلاج الإشعاعي وكذلك اليود المشع للمرضى التابعين للجنة.

