رويترز: شركة أمريكية تقترب من توقيع عقد نهائي لتطوير ميناء سوسة

أكدت شركة جويدري جروب الأمريكية للأمن، أنها بصدد وضع اللماسات النهائية لاتفاق على تطوير ميناء في منطقة سوسة الليبية.

وقالت وكالة رويترز نقلا عن المجموعة، أنها وقعت مع مصلحة الموانئ التابعة للحكومة المؤقتة، عقد الامتياز في مايو الماضي، لتطوير ميناء المياه العميقة المتعدد الأغراض في منطقة سوسة، موضحة أن الخطوات التالية من هذا المشروع ستتضمن وضع الترتيبات الفنية والمالية والتشغيلية والتجارية.

من جهته قال رئيس مصلحة الموانئ بالحكومة المؤقتة، صلاح الحاسي، لوكالة رويترز، إنه لم يتم حتى اللحظة توقيع عقد نهائي، ولكن تم اعتماد الخطوط العريضة، وتجري المراجعة النهائية لبنود عقد الاستثمار الذي يقدر بمليار ونصف المليار دولار.

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