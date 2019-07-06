باشاغا: حكومة الوفاق بصدد دراسة إغلاق مراكز إيواء المهاجرين وإخلاء سبيلهم

طرابلس-العنوان

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الخميس أن الحكومة تدرس إغلاق مراكز إيواء المهاجرين في البلاد وأخلاء سبيلهم للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

وأضاف باشاغا في تصريح لقناة الحرة الأمريكية أن إطلاق سراحهم سيتم في حال عدم تعاون دولهم مع ليبيا، مؤكدا وجود ثمانمائة ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا، بينهم ستة آلاف مهاجر يتواجدون في مراكز الإيواء.

وتعرض مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء، إلى قصف أودى بحياة أكثر ما لا يقل عن 53 شخصا بينهم ستة أطفال، وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة.

وكشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن لديه معلومات بأن مسلحين تابعين للمليشيات أطلقوا النار على لاجئين ومهاجرين كانوا يحاولون الهرب بعد أن طالت ضربة مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء.

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