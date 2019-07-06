وفد من تسييري الكفرة يلتقي برئيس أركان القوات المسلحة

التقى وفد المجلس التسييري ومجلس حكماء الكفرة رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة الفريق عبد الرازق الناظوري.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة إن وفد المدينة عبر عن دعمه ووقوفه إلى جانب القوات المسلحة في معركتها لتحرير الوطن من الإرهاب والمليشيات المسلحة، وإقامة دولة القانون والمؤسسات.

من جهته أكد رئيس الأركان العامة اعتزاز الجيش الليبي بموقف أهالي الكفرة الداعم له، ودور أبناء المدينة في تأمين الجنوب الشرقي للبلاد، وتضحياتهم في كل معارك الوطن، مجددا دعمه للمجلس التسييري في جهوده من أجل تقديم الخدمات لأهالي البلدية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

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