المتوسط:

استقبلت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامس، المتحدثة باسم مبادرة إنقاذ ليبيا النسوية، أمينة الحاسية، واستمعت منها إلى رؤية النساء بشأن المخرج من الأزمة الراهنة في البلاد.

وأكدت ويليامز، على أهمية دور النساء في العملية السياسية وبناء وتنمية ليبيا.

