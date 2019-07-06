وليامز تلتقي مسؤولي بلدي شحات ومسؤولة مبادرة إنقاذ ليبيا النسوية

استقبل عميد بلدية شحات بمقر المجلس البلدي أمس نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، حيث بحث الطرفان الوضع الاقتصادي المتردي للمواطن الليبي، والمشاكل التي تواجه العمل الثقافي في البلاد.

كما التقت نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز المتحدثة باسم مبادرة إنقاذ ليبيا النسوية، أمينة الحاسية، حيث ناقش الطرفان رؤية المرأة في ليبيا بشأن المخرج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وطرح الحلول الممكنة للتوصل إلى حل سياسي، فيما أكدت ويليامز على أهمية دور المرأة في العملية السياسية وبناء وتنمية مؤسسات الدولة.

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