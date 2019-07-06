دبرز : لا صحة لإستهداف المهاجرين بمركز إيواء تاجوراء بالرصاص

دبرز أكد وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية على أن ما جاء على لسان المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية لا أساس له من الصحة إطلاقاً ولا أصل له فهو يتكهن ويتوقع أو يتنبأ بذلك وكلامه غير مسؤول ، وقال بأن من قام بما وصفه بـ”تحرير غريان من دنس ميليشيات الكرامة” هم مسلحي الرئاسي ومن وصفهم بـ” القوات المساندة ” المتمثلة في قوة حماية غريان وطرابلس.

ليبيا – نفى عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتم رالعام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أمس الجمعة نقل مقاتلين من تركيا إلى ليبيا لمساعدة قوات الوفاق في دخول مدينة غريان .

وتابع قائلاً:” رئاسة أركان الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق تتابع كل صغيرة وكبيرة وهي أدرى بالشؤون العسكرية وتتابعها عن كثب، نقل المقاتلين المتطرفين من إدلب في سوريا إلى ليبيا عبر الأراضي التركية بواسطة طائرات شركة الأجنحة الليبية المملوكة من قبل عبد الحكيم بلحاج أخبار ملفقة وعارية عن الصحة تماماً، أعتقد أنه كيدي للتشويه وبالعكس تماماً نحن نسمع عن قوات تأتي من سوريا وتهبط في مطار بنينا بمدينة بنغازي ولا ندري ما مدى صحة هذه الأخبار”.

أما عن التقارير الاممية التي تشير إلى إطلاق النار من قبل حراس يحرسون مركز إيواء تاجوراء الذي قصف منذ يومين نفى دبرز ذلك، مضيفاً انه لم يتبين لهم إطلاق نار في مركز الإيواء الذي استهدفه طيران من وصفهم بـ “ميليشيات الكرامة” (القوات المسلحة الليبية).

وإستطرد حديثه مضيفاً:”التقينا مع ضابط برتبة عقيد في مقر المجلس الاستشاري وكانت جلسة استماع وتساؤل وأطلعونا على الحادث المروع ولم يذكروا لنا شيئاً عن إطلاق نار ، أطلعونا أنهم شكلوا لجنة زارت المستشفيات في العاصمة والتي بها نزلاء وحالات أصيبت في العدوان جاري حصرها بدقة سواء القتلى أو المصابين والجرحى ومعرفة جنسياتهم”.