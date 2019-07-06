ستيفاني تُؤكد على دور الليبيات في العملية السياسية

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، مع المتحدثة باسم مبادرة إنقاذ ليبيا النسوية، أمينة الحاسية، ضمن جولة تُجريها على عدة مناطق بالمنطقة الشرقية للقاء مُكونات مُختلفة من المجتمع.

وقالت البعثة أن بالحاسية نقلت لستيفاني خلال اللقاء “رؤية النساء بشأن المخرج من الأزمة الراهنة في البلاد”.

ومن جانبها، أكدت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للمتحدثة باسم مبادرة إنقاذ ليبيا النسوية إدراك البعثة لدور نساء ليبيا في تحريك عجلة العملية السياسية والمُشاركة في تنمية وبناء البلاد.

وكانت ستيفاني قد التقت بعميد بلدية شحات وأعضاء المجلس البلدي وفعاليات مختلفة خلال زيارتها للمدينة الجمعة.

وأكدت خلال الاجتماع لأهالي شحات أن البعثة تبذل جهودا حثيثة لإحياء العملية السياسية وتغليب المسار السلمي.

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