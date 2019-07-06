التصدي لهجوم مسلح على مدينة مرزق

أعلن المسؤول الإعلامي في اللواء 73 المجحفل المنذر الخرطوش اندلاع اشتباكات في مدينة مرزق بالجنوب الليبي بعد دخول قوة تتألف من عشرات المسلحين والآليات إلى الجنوب الليبي.

ونقلت مصادر إعلامية عن الخرطوش إن قوات الأمن والأهالي تصدوا للقوة، مبينا أن اشتباكات تدور بالمنطقة بين العناصر المسلحة من جهة وبين قوات الأمن والمواطنين من جهة أخرى، مضيفًا أن قوات الجيش تحركت للمنطقة لمساندة الأمن والأهالي في التصدي للاعتداء.

يشار إلى أن الجنوب الليبي يشهد سلسلة من الهجمات المسلحة التي ارتفعت وتيرتها منذ توجه الجيش للعاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي حيث تندلع اشتباكات مسلحة بين الجيش والتشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.

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