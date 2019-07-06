الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم السبت إن الاجواء تبقى صيفية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض سحب متفرقة الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31 – 36) مْ على المناطق الساحلية، وتكون ما بين (37 – 41) مْ على الدواخل.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى ظهور سحب متفرقة ومن المتوقع ظهور شبورة مائية اثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر وسهل بنغازي والرياح: شمالية غربية الى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29 – 34) مْ على مناطق الساحلية ما بين (36 – 40) مْ على دواخل.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38 – 43) مْ.

وعلى مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38 – 40) مْ.

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