بنغازي ..مستشفى الهواري العام تُكرّم الدكتور عبد العزيز الشاعري

بنغازي 06 يوليو 2019 (وال)- كرّمت إدارة مستشفى الهواري العام بنغازي اليوم السبت، الاستشاري بأمراض الباطنية الصدرية الدكتور عبد العزيز الشاعري، لتقاعده بعد عمل استمر 39 عامًا تكللت بالعمل والعطاء وبجهد لم يعرف الكلل ولا ملل.

هذا وقد حضر حفل التكريم الذي أقيم بمستشفى الهواري العام في بنغازي، مدير عام المستشفى الدكتور أبريك البرغثي، ومدير مكتب المدير العام حسام بوراوي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام والأطباء، والعاملين في تخصصات مختلفة.

يُشار إلى أن الدكتور عبد العزيز الشاعري، هو خريج عام 1979 بكلية الطب في جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر، وعمل منذ عام 1980 ميلادي كاستشاري بأمراض الباطنية الصدرية طيلة 39 عامًا، تكللت بالعمل والعطاء وبجهد لم يعرف الكلل ولا ملل، كما شغل في السابق منصب مدير عام المستشفى الهواري، ورئيس العناية الفائقة، واستشاريًا لقسم باطنية صدرية. (وال – بنغازي) ع ط/ ر ت

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