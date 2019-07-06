إدارة الخدمات الصحية تبحث عودة برنامج الصحة المدرسية

بنغازي 06 يوليو 2019 (وال)- عقد مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، اجتماعًا ضم مديري العيادات المجمعة والمراكز والوحدات الصحية في بنغازي.

هذا وناقش ناصر الكاديكي خلال الاجتماع عقده بمقر الإدارة، بحضور مديري المكاتب التابعة للإدارة، عديد من المواضيع المتعلقة بتدعيم برنامج الصحة المدرسية، إلى جانب الاتفاق على وضع خطة عمل كاملة، بالتعاون مع مديري المرافق الصحية ومكتب التخطيط، من أجل عودة برنامج الصحة المدرسية بالشكل الصحيح.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار عملية الصيانة للمرافق الصحية التي تحتاج إلى صيانة، ومناقشة ما يتعلق بخصوص احتياجات المعامل الطبية من مواد تشغيلية ومستلزمات عامة، والتأكيد على مطابقة هذه الاحتياجات مع القائمة المُحالة من مكتب الصيدلة التابع للإدارة، لتوريدها عن طريق لجنة العطاءات.

كما تم خلال الاجتماع أيضًا التطرق لقرب افتتاح المقر الجديد للحلقة الباردة الخاصة بالتطعيم. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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