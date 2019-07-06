بعد تدمير غرفة العمليات التركية في قاعدة معيتيقة .. السراج يلتقي أردغان في إسطنبول

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في إسطنبول، آخر التطورات في ليبيا، إلى جانب قضايا إقليمية.

وأوضحت الرئاسة التركية في بيان أمس الجمعة، أن أردوغان أجرى مباحثات مع السراج في قصر “دولمة بهتشة” بإسطنبول.

وأشار البيان إلى أن الجانبين نقاشا خلال المباحثات آخر التطورات التي تشهدها ليبيا إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.

وجدد أردوغان دعمه لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، داعيا إلى وقف الهجمات التي تشنها، قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر .

وأكد الرئيس التركي وقوف بلاده إلى جانب حكومة الوفاق الشرعية برئاسة السراج، من أجل السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب البيان ذاته.

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري الأربعاء تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس المطار.”

وكان آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، قد أعلن الأحد الماضي استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي، إنه تم استهدافها من قبل الجيش الوطني.

وأوضح منفور أن سلاح الجو الليبي، استهدف الطائرة التركية من نوع “بيرقدار”، مساء الأحد الماضي، في مطار معيتيقة بطرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24