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بعد تدمير غرفة العمليات التركية في قاعدة معيتيقة .. السراج يلتقي أردغان في إسطنبول

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في إسطنبول، آخر التطورات في ليبيا، إلى جانب قضايا إقليمية.

وأوضحت الرئاسة التركية في بيان أمس الجمعة، أن أردوغان أجرى مباحثات مع السراج في قصر “دولمة بهتشة” بإسطنبول.

وأشار البيان إلى أن الجانبين نقاشا خلال المباحثات آخر التطورات التي تشهدها ليبيا إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.

وجدد أردوغان دعمه لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، داعيا إلى وقف الهجمات التي تشنها، قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر .

وأكد الرئيس التركي وقوف بلاده إلى جانب حكومة الوفاق الشرعية برئاسة السراج، من أجل السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب البيان ذاته.

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري الأربعاء تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس المطار.”

وكان آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، قد أعلن الأحد الماضي استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي، إنه تم استهدافها من قبل الجيش الوطني.

وأوضح منفور أن سلاح الجو الليبي، استهدف الطائرة التركية من نوع “بيرقدار”، مساء الأحد الماضي، في مطار معيتيقة بطرابلس.

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  • كل من وقف معهم اردوغان فى خبر كان ومن قصر الحكم الى السجن ثم الى القبر فلست ياسراج مثل مرسى جاء من خلال صندوق الانتخابات بعد عملية خداع للناخبين وتزوير وظن ان وصوله للسلطة سيحميه واسقطه الشعب المصرى رغم انف حليفه اردوغان رغم استخدام كل الاساليب القذرة والكلاب المسعورة اعلاميا الا النتائج كانت ضهم وراينا الاخوانى البشير فى السودان طلب من الجيش قتل المتظاهرين حتى لو تم تصفية نصف الشعب المهم ان يظل فى السلطة فاسقطه الجيش الوطنة بامر الشعب ووضعه فى سجن كوبر والغى قراره ببيع جزيرة سواكن لاردوغان واليوم يحاول العميل الخائن فاسد السراق بيع ليبيا لاردوغان اصابه الجنان وهو يغرق والجيش الليبى يستعد للفصل الاخير لتطهير طرابلس ولن ينفع اى تدخل تركى فالجيش الوطنى بدعم من الاشقاء والاصدقاء يتمنون ان بقتصوا من اردوغان من زمان ويتمنون دخوله المصيدة لتكون نهايته فى تركيا بصفعة من ليبيا

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