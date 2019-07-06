الأرصاد الجوية: أجواء صيفية تشهدها مناطق ليبيا

طرابلس-العنوان

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية بطرابلس، أن طقس اليوم السبت سيشهد استمرارًا للأجواء الصيفية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وبحسب المركز ستكون السماء في مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-36مْ) على المناطق الساحلية، وتكون ما بين (37-41مْ) على الدواخل.

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى ظهور سحب متفرقة، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر وسهل بنغازي، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-34مْ) على المناطق الساحلية، وما بين (36-40مْ) على الدواخل.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-43مْ).

أما الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-40مْ).

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