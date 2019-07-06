خطف عاملين صينيين وقتل حارسهما جنوب نيجيريا

قالت الشرطة النيجيرية إن مسلحين خطفوا عاملين صينيين وقتلوا رجل شرطة كان يحرسهما في جنوب البلاد، في إطار سلسلة الحوادث التي تستهدف العمال الأجانب.

وأبلغ ضابط بالشرطة النيجيرية، الجمعة، وكالة الأنباء الفرنسية، أن الحادث وقع مساء الأربعاء في بلدة “أوتيسي” في ولاية إيدو الجنوبية.

وأضاف أن مسلحين مجهولين قبضوا على العاملين الصينيين في كمين خارج الشركة التي يعملان فيها، وأن الشرطي المكلف بحمايتهما قتل في العملية.

وأكد أن الشرطة أطلقت حملة لمطاردة المهاجمين لإنقاذ الرهينتين اللذين يعملان في شركة للزجاج والألومنيوم.

وتعمل شركات صينية بنيجيريا في مشاريع البنية التحتية بمليارات الدولارات تشمل السكك الحديدية والمطارات والطرق، واستهدفت عصابات العاملين في تلك الشركات مرارا.

وتنتشر عمليات الخطف مقابل الفدية في نيجيريا خاصة في المناطق الجنوبية الغنية بالنفط.

وعادة يتم الإفراج عن الرهائن بعد الحصول على فدية، رغم أن الشرطة نادرا ما تؤكد دفع الفديات.

وخطف 5 مواطنين صينيين في أبريل/نيسان في بوبي بولاية النيجر وسط البلاد، وأفرج عنهم بعد شهر في غابة في بيرنين غواري في ولاية كادونا المجاورة.

وفي أبريل أيضا خُطف عاملان صينيان في موقع بناء في ولاية أيبوني وأفرج عنهما بعد يومين.

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