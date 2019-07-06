محكمة استئناف سبها تلزم إيطاليا بحل أزمة الهجرة غير الشرعية

ليبيا – قضت محكمة استئناف سبها أمس الجمعة بقبول الطعن المقدم من محامي ليبي وإلزام إيطاليا وليبيا بالالتزام بتنفيذ اتفاقية التعاون بين ليبيا وإيطاليا عام 2008.

القرار نص وفقاً “للعين الإخبارية”على قبول طعن المحامي الليبي حول القرار السلبي الذي اتخذته الحكومات الليبية المتلاحقة في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرامج التي نصت عليها تلك الاتفاقية.

ونصت الاتفاقية المشار إليها على التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية من خلال إنجاز الطرفين منظومة لمراقبة الحدود البرية الليبية تتحمل الحكومة الإيطالية 50% من تكاليفها ويطلب من الاتحاد الأوروبي 50% الباقية.

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