اندونيسيا لمجلس الدولة: الاعتداء على مراكز المهاجرين جرائم حرب

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رفقة عدد من أعضاء المجلس، وزيرة الخارجية الإندونيسية “ريتنو مارسودي”، بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحضور القائم بالأعمال الليبي في إندونيسيا، وذلك في إطار جولة رسمية يعقدها رئيس المجلس لعدد من الدول لحشد الدعم لحكومة الوفاق الوطني ضد الجيش.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري أعرب خلال اللقاء عن فخره بالتجربة الإندونيسية التي أعطت رسالة للعالم أن المسلمين يمكن أن يمارسوا الديمقراطية بأرقى أنواعها، مشيداً بدور إندونيسيا الريادي في المنطقة والعالم الإسلامي وتأثيرها في السياسة الدولية.

وأعرب المشري عن أسفه لما تتعرض له ليبيا مما وصفها ثورات مضادة تعيق وصولها للديمقراطية، وآخرها ما تتعرض له العاصمة طرابلس من اشتباكات.

من جهتها عبرت “ريتنو مارسودي” عن عمق العلاقات بين البلدين مشيرة إلى أهمية تعزيزها، ومؤكدة على موقف إندونيسيا الرافض للاشتباكات ومحاولات فرض الرأي بالقوة، مؤكدة دعمها لحكومة الوفاق، وضرورة الحوار والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

كما أكدت الوزيرة أن استهداف المدنيين في العاصمة طرابلس والاعتداء على مراكز الإيواء التي تحوي المهاجرين والمرافق المدنية تعتبر جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، مشددة على ضرورة إيقافها فورا.

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