مستشفى الهضبة يتسلم جهاز تصوير مقطعي

تسلّم مستشفى الهضبة العام جهاز تصوير مقطعي CT SCAN 128 SLICE مزود بتقنيات تصوير متطورة تستخدم لأول مرة في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الجهاز سيعمل داخل قسم الأشعة التشخيصية بالمستشفى على إجراء فحص مقطعي للقلب والشرايين والدماغ والعمود الفقري والأورام كما يحوي الجهاز تطبيقات خاصة بتصوير الصدر والبطن والحوض للأطفال والكبار وقياس كثافة العظام بدقة عالية.

يشار إلى أن وزارة الصحة جهزت مستشفى الهضبة العام بوحدة مناظير متكاملة للجهاز الهضمي (منظار تشخيصي بالموجات فوق الصوتية ومنظار القنوات الصفراوية وعدد 2 منظار علوي و عدد 2 منظار سفلي) وجهاز غسيل وتعقيم أجهزة المناظير وعدد 6 أجهزة مراقبة وظائف خاص بالعمليات إلى جانب 7 أجهزة مراقبة وظائف حيوية خاص بالعناية و 5 أجهزة دعم تنفس خاصة بحديثي الولادة و 6 أجهزة تنفس خاصة بالكبار والأطفال إلى جانب معدات كاملة لقسم العلاج الطبيعي.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الوزارة التي أعلن عنها وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى الهادفة لتعزيز الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام ودعم المستشفيات العامة والتخصصية.

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