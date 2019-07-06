ويليامز: البعثة الأممية ملتزمة بدعم جميع الليبيين

أكدت نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز خلال لقائها رئيس وأعضاء المجلس البلدي البيضاء التزام البعثة الأممية بدعم جميع الليبيين من خلال دعم التنمية والإغاثة، ومن خلال الجهود المستمرة لتوحيد المؤسسات الوطنية على الرغم من التعقيدات الحالية.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن رئيس بلدية البيضاء والمجلس البلدي دعوا المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للوصول إلى حلول متكاملة للأزمة، مع التركيز على الاقتصاد؛ ضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية؛ والإسراع بتخصيص الموارد للبلديات.

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