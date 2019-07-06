أردوغان يُناقض نفسه.. وليبيا الضحيّة

دفعت تطوّرات الأزمة الليبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت.

وقال المكتب الإعلامي للكرملين إن أردوغان أجرى اتصالا هاتفياً مع بوتين عبَّر فيه عن قلقه من التصعيد الحاصل في ليبيا منذ أكثر من 3 أشهر، التي سبق أن اعترف بإرساله شحنات أسلحة لها، في إطار دعمه الصريح لأحد أطراف القتال.

وجاء اتصال الرئيس التركي بعد ساعات من استقباله رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج في إسطنبول، وسط تسريبات صحفية عن عزم تركيا تسليم حكومة الأخير 8 مُقاتلات جديدة، لاستخدامها في القتال الدائر في ضواحي العاصمة طرابلس.

وأصدرت الرئاسة التركية بياناً عقب الزيارة أكدت فيه دعم أنقرة لحكومة الوفاق، وذلك بعد ساعات فقط من صدور بيان من مجلس الأمن الدولي يُطالب بصريح العبارة الأطراف الخارجية بعدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، الأمر الذي اعتبره كثيرون تحدّياً واضحاً لتحذيرات المجلس.

تركيا، وعلى الرغم من الاتهامات الصريحة التي وُجهت لها بالتدخل في ليبيا، فإنها ما زالت تُصرّ على المُناورة وسط تواطؤ من جانب حكومة الوفاق.

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