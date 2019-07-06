الكشف عن أدلة تثبت تورط قطر وحكومة الوفاق بفضيحة صواريخ “جافلن” الأمريكية في غريان

طرابلس-العنوان

قالت صحيفة بوابة العين الإخبارية الإلكترونية الإماراتية أن موقع “أفريكا إنتيليجانس” الصادر من فرنسا كشف عن دليل جديد حول تورط قطر وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بواقعة العثور على صواريخ جافلن الأمريكية في مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية.

وأوضح تقرير الصحيفة بأن المؤامرة بدأت بعلاقة مشبوهة بين فائز السراج ومايكل سولمن الشريك في شركة ميركوري للشؤون العامة للضغط بدأت في أبريل 2019 حين تعاقد مع الشركة الأمريكية في محاولة تغير موقف البيت الأبيض تجاه الجيش الوطني الليبي، ومعروف ارتباط شركة ميركوري بنظام الحمدين اذ تعمل باستماته لتحسين صورة الدوحة وتمحو صفة الإرهاب اللصيقة بها.

وأوضح التقرير بأن فائز السراج يدفع مائة وخمسون ألف دولار شهري للشركة الأمريكية لتشويه الجيش الوطني الليبي ضمن عقد سنوي قيمته مليون وثمان مائة ألف دولار تدفع من خزينة البنك المركزي الليبي في طرابلس بحسب ما أكدته صحيفة بولتيكو الأمريكية في 16 مايو 2019.

وقال التقرير بأن كل هذه الأموال الطائلة تكشفت حقيقتها بعدما دست مليشيات طرابلس ثلاثة صواريخ أمريكية تابع للجيش الوطني في غريان بمساعدة تركية قطرية.

وأوضح التقرير بأن تلك المؤامرة أثيرت للتغطية على جرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيات في غريان حين اقتحامها للمدينة بغطاء تركي حيث قتلك عشرات مصابي الجيش الليبي بمشاركة مرتزقة تشاديين.

وقال التقرير “مؤمرة تؤكد أن توظيف المال القطري لتمكين الإرهاب في ليبيا أمر لا ينتهي لكنها تفضح في الوقت ذاته رشاوى تنظيم الحمدين التي امتدت إلى مراكز القرار الدولية.

وأوضح التقرير بأن المحاولات القطرية المستميتة لتعطيل زحف الجيش الوطني الليبي نحو تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات لا تعدوا أكثر من سراب يحسبه أمير دوحة الإرهاب ماء”.

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