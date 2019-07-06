روسيا وتركيا تعربان عن قلقهما من التصعيد في ليبيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي أردوغان، خلال اتصال هاتفي عن قلقهما من التصعيد في ليبيا، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار.

وبين المكتب الصحفي للكرملين أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الذي جاء غداة لقاء أردوغان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، في اسطنبول الأوضاع في ليبيا.

والتقى السراج واردوغان في قصر ” دولمة باهتشة ” باسطنبول أمس الجمعة لتباحث آخر التطورات على الساحة الليبية وقال المجلس الرئاسي إن الاجتماع تناول أيضا آفاق التعاون بين البلدين، والموقف التركي المساند لقوات الوفاق في المعركة الجارية في طرابلس.

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