برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ليبيا

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا أنه يعمل على المساعدة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف أنحاء ليبيا.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن “السلام والاستقرار وحقوق الانسان والحكم الفعال على أساس سيادة القانون هي قنوات أساسية للتنمية المستدامة” مضيفا أن “هناك مناطق في جميع أنحاء العالم تتمتع بمستويات مستدامة من السلام والامن والازدهار لذا هناك أمل في مستقبل ليبيا”.

وأضاف البرنامج أن الليبيين “يستحقون السلام والتنمية” لذلك يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل على المساعدة في استعادة الخدمات الأساسية للمجتمعات في جميع أنحاء ليبيا فضلا عن الدعوة والنصح وتعزيز المساحات المحايدة للحوار وتحقيق توافق في الآراء وبناء المؤسسات”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يلتزم بدعم جهود تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية الحرجة، بدءا من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتمكين المجتمع المدني الليبي وتقوية مسارات العدالة الانتقالية في البلاد.

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