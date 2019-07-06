إدارة التفتيش تتفقد مستشفى الهواري العام

أجرى مدير ادارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة نوري الفسي اليوم الخميس، زيارة لمستشفى الهواري العام.

ونقل الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة معتز الطرابلسي عن الفسي قوله إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على سير عمل بالمستشفى ومدى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والاطلاع عن قرب على ما تقدمه من خدمات طبية للمرضى.

وأضاف أن الزيارة تخللها عدة لقاءات مع مدير عام مستشفى الهواري العام المبروك البرغثي وعدد من رؤساء الأقسام، للبحث في آلية تطوير جودة الأداء وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال العام 2019 .

وتفقد مدير ادارة التفتيش والمتابعة مخازن الأدوية وعدد من الأقسام وغرف الاسعاف والطوارئ، مبيناً أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية .

وأضاف الفسي أنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد تقارير بشأنها لوزير الصحة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

