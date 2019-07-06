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المركزي يبحث مع الاتحاد الأوروبي الترتيبات المالية للعام 2019

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بتونس العاصمة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي آلان بوقيجا (Alan Bugeja) وعدد من سفراء دول الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن اللقاء تناول الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، والترتيبات المالية لسنة 2019، والمراجعة الدولية للمصرف المركزي بطرابلس والبيضاء تحت إشراف بعثة الامم المتحدة، والرقابة المصاحبة لبعض المصارف التجارية، والإنفاق خارج القانون للحكومة، وتقرير مجموعة الأزمات الدولية ICG.

وأعربت دول الاتحاد الأوروبي عن استعدادها لتقديم الدعم الفني والتدريب للرفع من قدرة أداء القطاع المصرفي وتفعيل دور القطاع الخاص في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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