رئيس بعثة «مفوضية اللاجئين» يزور مركز إيواء تاجوراء (فيديو)

أجرى رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جان بول كافالييري زيارة إلى مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء (15 كلم شرق طرابلس)، الذي استهدف بغارة جوية، أسقطت 53 قتيلاً، وفق منظمة الصحة العالمية.

وقال رئيس البعثة، خلال الزيارة التي أجريت أمس الجمعة، إن المفوضية «تدين بشدة الاعتداء الجوي على أهداف مدنية حيث كان يحتجز لاجؤون، كما ترى المفوضية أنه لا يجوز احتجاز اللاجئين في المقام الأول» داعيًا إلى التوقف عن إعادة من يتم اعتراضهم بحرًا من لاجئين ومهاجرين إلى ليبيا، «لأنها ليست مكانًا آمنًا لاستقبالهم»، على حد وصفه.

وجدد كافالييري دعوة المفوضية المجتمع الدولي إلى «توفير ممرات إنسانية لضمان وصول جميع اللاجئين المعرضين للخطر إلى بر الأمان خارج ليبيا».

وفي بيان مشترك الأربعاء الماضي، طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية بتحقيق مستقل لتحديد المسؤول عن الهجوم على مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء. وأشار البيان إلى أن مراكز الإيواء في طرابلس «معروفة لكافة الأطراف في ليبيا، التي تعلم أن المحتجزين في تاجوراء مدنيون».

ودعا البيان إلى الإغلاق الفوري لمركز الإيواء، وتقديم ضمانات بحماية المهاجرين في ليبيا، كما لفت إلى أن 600 لاجئ على الأقل كانوا يعيشون في مركز تاجوراء، منوهًا بأن المفوضية أرسلت فريقًا طبيًا للمساعدة في علاج المصابين، الذين قدرت أعدادهم بالعشرات.

وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق أعلنت أن عدد ضحايا الهجوم بلغت 60 قتيلًا إضافة إلى 77 مصابًا.

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