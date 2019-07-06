الهلال الأحمر يقدم مساعدات لجهاز مكافحة الهجرة تاجوراء

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس تزويد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تاجوراء بمواد غذائية وإغاثية كاملة.

وبين الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن تزويد جهاز مكافحة الهجرة بالمواد الإغاثية جاء استجابة للنداء الإنساني الذي تلقته غرفة عمليات الهلال الأحمر الليبي طرابلس من قبل جهاز الهجرة الغير الشرعية فرع تاجوراء.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت إلى ضرورة “ألا يتم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية بالبحر المتوسط، على أي حال إلى معسكرات اعتقال في ليبيا” قائلة إن “الوضع الإنساني في المعسكرات مدمر، هناك نقص في الأطعمة والماء وكثيرون بحاجة ملحة لمساعدات طبية فضلا عن ذلك فإن معسكرات الاعتقال بالعاصمة الليبية طرابلس تقع وسط تبادل إطلاق نار من جانب جماعات مسلحة”.

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