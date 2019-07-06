بلدية بنغازي: إزالة العوائق من هذه الطرقات

أعلنت بلدية بنغازي أنها ستشرع في إزالة كل عوائق الطريق في عدد من الشوارع بالمدينة متوعدة بملاحقة معرقلي هذه الأعمال.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن البلدية ستشرع في إزالة عوائق الطريق بالقطعيات الواقعة في الطريق الدائري الرابع شارع العراق حتى مفترق شارع لبنان بمنطقة حي السلام، وكذلك العوائق الواقعة في مسار امتداد شارع الكويت وصولا إلى الدائري الخامس، والعوائق الواقعة بالقرب من مفترق شارع القيروان وصولا إلى العوائق المحاذية للطريق الرئيسي بمنطقة طابلينو بمدينة بنغازي.

وأشارت البلدية إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر على سرعة إنجاز العمل والتي تعيق حركة سير العمل بالمناطق المذكورة.

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