مراقبة التعليم بنغازي تستعد لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية بقسميه العلمي والأدبي

بنغازي 06 يوليو 2019 (وال)- أعلنت مراقبة التعليم بنغازي اليوم السبت، استعدادها لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية بقسميه العلمي والأدبي.

وقالت مراقبة التعليم بنغازي عقب الاجتماع الذي عقده مراقب تعليم بنغازي، بحضور مدير مكتب الامتحانات بنغازي، ورؤساء اللجان، إن إجمالي عدد الطلاب الممتحنين قرابة 12437 طالب وطالبة.

وأوضحت مراقبة التعليم بنغازي أنه توزيع لجان الامتحانات وفق التالي :

وبحث مراقب التعليم بنغازي، خلال الاجتماع عمل اللجان، والتأكيد على ضرورة تنفيذ تعليمات الصادرة من وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة، فيما يخص عمل الامتحانات ولا يسعنا في هذا الوقت الا ان نتمنى لأبنائنا الطلبة والطلبات، متمنيًا كل التوفيق وكامل السداد للمعلمين والمعلمات في أداء مهمتهم على أكمل وجه.

وأوضحت مراقبة التعليم بنغازي أن مكتب الامتحانات بمدينة بنغازي، قد عمل خلال الفترة السابقة على العمل التحضيري الخاص بالإعداد للامتحانات، حيث تمت مراجعة كافة البيانات لكل الطلبة والطالبات، وتحديد مقار اللجان وتكليف لجان الإشراف على الامتحانات، واستلام أرقام الجلوس الخاصة بالطلبة من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم، وتوزيعها على المدارس العامة والخاصة. (وال- بنغازي) ف ع / ر ت

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