القيادة العامة ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة لحسم معركة طرابلس

بنغازي 06 يوليو 2019 (وال) – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أمس الجمعة، عن إرسال كتائب وتعزيزات عسكرية للمشاركة في عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة والإرهابية .

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة أن تحرك هذه القوات يأتي ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، مشيرة إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية حيث شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي، ودرنة.

وفي سياق متصل، أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر أن هدف القوات هو استعادة السيطرة على طرابلس وتحريرها من الإرهاب، وليس السيطرةُ على النفط، كم يروج التيار الإسلامي الإرهابي .

وقال المشير حفتر – في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأميركية – إن القوات المسلحة لا يمكن أن تكون تاجرًا للنفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحها بطريقة شرعية أو غير شرعية، مشددًا على سعي القوات للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات الإرهابية من عائدات النفط.

ومضى القائد العام في القول إن بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وأن من مسؤولية القوات المسلحة هي حماية المنشآت النفطية فقط . (وال – بنغازي) ع ع

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