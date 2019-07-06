مقاتلات سلاح الجو تدمر رتل لمليشيات الوفاق في جندوبه

غريان 06 يوليو 2019 (وال) – أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن شن مقاتلات سلاح الجو الليبي لغرة جوية على مدينة غريان فجر اليوم السبت .

وأوضحت الشعبة – عبر صفحته الرسمية على فيسبوك – أن القصف استهدف رتل لتجمعات المليشيات في ابو زيان بغريان .

كما استهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبي رتل في منطقة جندوبه كان يستعد للهجوم على تمركزات للقوات المسلحة هناك، وتم سحقهم بالكامل .

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت أمس الجمعة، عن إرسال كتائب وتعزيزات عسكرية للمشاركة في عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة والإرهابية .

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة أن تحرك هذه القوات يأتي ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، مشيرة إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية حيث شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي، ودرنة. (وال – غريان) ع ع

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