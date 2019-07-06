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مقاتلات سلاح الجو تدمر رتل لمليشيات الوفاق في جندوبه

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

غريان 06 يوليو 2019 (وال) –  أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن شن مقاتلات سلاح الجو الليبي لغرة جوية على مدينة غريان فجر اليوم السبت .

وأوضحت الشعبة – عبر صفحته الرسمية على فيسبوك – أن القصف استهدف رتل لتجمعات المليشيات في ابو زيان بغريان .

كما استهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبي رتل في منطقة جندوبه كان يستعد للهجوم على تمركزات للقوات المسلحة هناك، وتم سحقهم بالكامل .

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت أمس الجمعة، عن إرسال كتائب وتعزيزات عسكرية للمشاركة في عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة والإرهابية .

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة أن تحرك هذه القوات يأتي ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، مشيرة إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية حيث شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي، ودرنة. (وال – غريان) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • الخائن يقتل مرتين ، مرة لأنه مجرم ومرة أخرى لأنه جبان خائن ، يا كلاب غريان الخونة ليش من الأول ما واجهتم الجيش وقلتم لن تدخلوا وكنتم رجال ؟ لأن الخيانة في دمكم ، باستثناء التريس طبعا ،وما ترونه الآن هو جزء من العقاب ، والقادم أدهى وأمر

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