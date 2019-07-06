لنقي: المجتمع الدولي يعمل خلف الكواليس على تشتيت جهود الدولة الليبية وعدم قيامها

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري أحمد لنقي إن إستهداف مركز إيواء المهاجرين تاجوراء يعد مجزرة في حق الإنسانية، معتبراً أن الموقف الدولي تجاه ماحدث يعود لعدة أسباب منها الصراع الحاد بين الدول الأعضاء بمجلس الأمن حيث كل منهم يحاول المحافظة على مصالحه داخل ليبيا كفرنسا وإيطاليا علاوة على التدخل المالي من بعض الدول الذي ساهم في عدم إصدار بيان مجلس الأمن.

لنقي أشار خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية في تغطية خاصة أذيعت على قناة ” ليبيا الأحرار” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الملف الليبي لا زال يتراوح بين هذه الدول وهم ينظرون لما يحصل في ليبيا من قتل وسفك للدماء ودمار، معتبراً أن المشكلة الرئيسية هي عدم توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا لتبسط نفوذها على تراب الوطن.

ولفت إلى أن حل مشكلة عدم توحيد السلطة التنفيذية تقع على عاتق الليبيين الذين بيدهم الحل فقط للخروج بحكومة وحدة وطنية واحدة تبسط نفوذها على تراب الوطن وتوحد جميع المؤسسات المنقسمة بما فيها المؤسسة العسكرية وخضوعها للدولة المدنية لوقف العبث الدولي الحاصل في البلاد، مطالباً الليبيين ضرورة الإنتباه لمصير بلادهم وأولادهم والأجيال القادمة.

ووصف الوضع الحالي في ليبيا بـ”المأساوي المتشرذم المنقسم” الذي يخدم الكثير من مصالح المجتمع الدولي بشكل أو بآخر لأن ليبيا جزء من العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط لذلك يحاولون جعلها دولة فاشلة ما لم تتوحد فيها السلطة التنفيذية.

لنقي أكد على أنه بإمكان الأعضاء في مجلسي النواب والدولة وضع حد لهذه الإنقسامات، كاشفاً عن عقدهم جلسات مشتركة بينهم وعزمهم الإجتماع قريباً كمجموعات كبيرة بمشاركة نخب سياسية كمستشارين لكلا المجلسين لإحياء ما تم الإتفاق عليه في حوارات تونس وتقديم هذه المبادرة بالداخل والخارج للم شمل مجلس النواب والدولة بهذا الخصوص.

وإستطرد حديثه مضيفاً :” لا شك أننا في هذا العمل لا نريد معاداة أو إنهاء الرئاسي بل المجلس الرئاسي بالنسبة لهذه المرحلة يجب أن يكون موجود في المشهد لكن يجب أن تكون لجان المجلس الرئاسي حكومة وحدة وطنية منفصلة عنا بكامل الصلاحيات التنفيذية، إن أقر المجلسين هذه المبادرة وإذا لم يكن كذلك ما علينا أن نحشد لها التأييد الشعبي والدولي حتى تستقر البلاد سنتين ومن ثم بعد ذلك خروج حكومة وطنية تهيئ المناخ المناسب لباقي الاستحقاقات الديمقراطية”.

وبيّن أن هناك أعضاء من المجلسين متفاهمين جداً للوضع ولقيام مبادرة حقيقة تفرض على الواقع الموجود للتخفيف بشكل أو بآخر من الحرب والدمار إلى الوصول لصناديق الاقتراع، مشدداً على أن الليبيين لن يسمحوا أبداً مهما كلفهم الأمر العودة للوراء بالتالي من أراد المساهمة والمشاركة في بناء ليبيا عليه الإيمان بالمبادئ التي قامت عليها “الثورة” وبالتداول السلمي للسلطة.

كما نوّه إلى عدم وجود أي إتصال مباشر مع أعضاء مجلس النواب الموجودين في طرابلس، مشيراً إلى محاولتهم التواصل مع الجميع من بينهم أعضاء البرلمان في طبرق لتقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس المنقسمين وسد الفجوة دون الإنحياز لطرف ضد الآخر.

وأوضح قائلاً :”هذه المبادرة فردية ليست من قبل مجلس الدولة وسيتم اختيارهم بالتوافق بين أعضاء المجلسين بعيداً عن المكتب الرئاسي في مجلسي النواب والدولة نحن لن نيأس وسنسعى، المجلس الرئاسي مقصر بدوره ودور سفرائنا في الخارج ليس كامل وغير مقنع للدول الذي يمثلون بها ليبيا”.

لنقي ذكر أن المجتمع الدولي يعترف بشرعية حكومة الوفاق لكن خلف الكواليس وتحت الطاولة يعملون على تشتيت جهود الدولة الليبية وعدم قيامها وينحازون لطرف ضد الآخر، مشيراً أنه إذا لم يتم توحيد السلطة التنفيذية العالم سيسخر من الليبيين.

وإختتم مطالباً المجلس الرئاسي بالتنازل عن الصلاحيات لحكومة الوحدة الوطنية التي ستكون ممثلة لجميع شرائح المجتمع الليبي ومن خلالها سيتم الوصول إلى حل مع الأطراف الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية