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الدرسي: مليشيات الوفاق تختلق قصصاً لتشوية صورة الجيش

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إستنكر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إدعاءات حكومة الوفاق بأن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر قام بقصف مركز تاجوراء للهجرة غير الشرعية.

الدرسي تسائل في تصريح لـ”المختار العربي” أمس الجمعة ما ھي مصلحة الجیش من قصف مرکز المھاجرین غیر الشرعیین في طرابلس مع العلم أن الجميع یعلم بأن الجیش منذ الفترۃ السابقة کان یستھدف تمرکزات الفصائل المسلحة في منطقة تاجوراء غرب طرابلس.

وأكد على أن هذه المجزرة مفتعلة من”مليشيات الوفاق” بسبب الضغط الھائل الذي قام به الجیش مؤخراً في کافة محاور القتال وتقھقر قوات الوفاق أمام ضربات الجیش ما دفعھم لإختلاق وفبرکة ھذہ المجزرۃ لتشوية صورة الجيش.

وتابع قائلاً:” ما یعزز اعتقادي ما ضرب به مسؤول أممي وشھادات بعض المھاجرین في موقع القصف بأن حراس المرکز منعوھم من مغادرۃ المرکز وقاموا بالرمایة علیھم”، معرباً عن إستغرابه من عدم وجود جریح واحد من حراس المرکز ما یعزز القول بتورط مليشيات الوفاق في هذه المجزرة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • كذابين هم من قصفوا المأوى لتضليل الراي العام ، والله بعد سقوط غريان زاد خوفهم وبدأوا يخافون من استرجاعها لأنها ستكون ضربة معنوية قوية جدا قد يصيبهم الشلل بعدها فيحاولون الآن بشتى الطرق ومنها هذه ، ولي سؤالا واحدا ، كيف يكون هذا المأوى خالي من الحراس لحظة القصف؟ لماذا لم نسمع بجريح واحد منهم؟ الجواب لأن القصف جاء بأيديهم وانسحب رجالهم وحرسهم من المأوى حتى لا يصاب منهم أحد ، إذا هو عمل مدبر بأيديهم ، والله يفضح الظالم وينتقم منه ولو بعد حين

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